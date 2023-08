Scavalcano il cancello e vanno a "scuola". Notati degli adolescenti entrare nell'area chiusa ormai da anni nel quartiere di San Rocco. Che lì ci sia un via vai non è una novità, la testimonianza è data dai palloni che si trovano all'interno del cortile dove i ragazzini, appunto scavalcando i cancelli, accedono all'area di gioco che però è chiusa con catene e lucchetti. Alcuni ragazzini sono stati notati entrare nel cortile della scuola per poi raggiungere il punto più alto, alla fine della scala antincendio della struttura scolastica. Dalla casa comunale gli amministratori hanno scelto di non commentare quanto sui social è stato postato e che ha alimentato commenti al vetriolo anche in riferimento alla chiusura ormai da anni della scuola di San Rocco ed il tardivo avvio dei lavori.

Dal Comune spiegano che sono in fase conclusiva e che a giorni ci saranno delle novità dato che gli uffici sono al lavoro proprio per predisporre i passi propedeutici all'apertura del cantiere che vedrà, una volta terminata l'opera, riconsegnare alle famiglie e al rione la storica scuola. Infatti già dalla primavera scorsa il sindaco Luca Di Stefano aveva assicurato i cittadini che tra le priorità della sua amministrazione c'era proprio riaprire i cancelli della scuola di San Rocco, dopo i programmati lavori ovviamente. La scuola "Riccardo Gulia" è beneficiaria di un finanziamento pre-covid, ma anche per quest'anno scolastico che è alle porte, il bacino di utenza studentesca della scuola di San Rocco sarà costretto a trovare "casa" tra i plessi del secondo istituto comprensivo che da diversi anni sta "accogliendo" bambini ed adolescenti dell'ormai ex struttura. Ma nell'attesa che si vedano gli operai a lavoro i residenti chiedono controlli per scongiurare il peggio all'interno della scuola che vede ragazzini scavalcare ed entrare senza controllo ormai da troppo tempo.

Occhi elettronici di notte e anche un costante passaggio da parte delle autorità di giorno per controllare l'area che spesso si anima di giovanissimi che scelgono di trasgredire, scavalcando i cancelli.