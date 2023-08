Il nuovo campionato di calcio di serie A è alle porte e il Frosinone parte subito con una gara da bollino rosso.

L'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, infatti, ha classificato a "rischio" la sfida del prossimo 19 agosto tra Frosinone e Napoli. Una decisione per certi versi attesa sulla scorta di decisioni simili adottate dall'organismo anche in passato quando ciociari e partenopei si sono sfidati su un campo di pallone. Con il Napoli, ma anche con le altre squadre che hanno tanti tifosi anche in Ciociaria e nelle province vicine, c'è sempre il rischio poi che i supporter di queste squadre residenti in zona si possano mischiare con quelli del Frosinone in altri settori dello stadio.

Nella determinazione numero 40 del 2023, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, nella riunione presieduta dall'ex questore di Frosinone Rosaria Amato, con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, die vigili del fuoco, del Coni, della Figc e di Autogrill spa, tenuto contro delle segnalazioni pervenute dalle questure di Frosinone e Napoli ha suggerito, in sede di Gos, l'adozione di una serie di misure preventive. Pertanto, per il 19 agosto si prescrive la vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e per altro settore appositamente individuato in sede di Gos, l'impiego di un adeguato numero si steward e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizione di settore.

Tra gli altri incontri in predicato di ricevere il bollino rosso dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive è probabile che ci siano quelli con il Verona, in considerazione degli scontri di piazzale Europa prima del match del 29 novembre 2015, o con l'Inter, a seguito dei tafferugli del 9 aprile 2016, o quelli con grande afflusso di tifosi ospiti (tipo Roma e le altre big del campionato). Rivalità accese e incidenti in passato si sono verificati in occasione delle partite con il Lecce e la Salernitana. Nel corso della prima stagione in A problemi pure nelle sfide con la Lazio, a Frosinone con un tentativo di un gruppo di tifosi di entrare senza biglietto, e a Roma, sul treno e alla stazione Termini. Tra i problemi annosi del nuovo stadio c'è la mancata realizzazione della strada per i tifosi ospiti, bloccata da un lungo contenzioso approdato anche al Tar e al Consiglio di Stato per il vincolo relativo a un'area boscata che insiste nella zona.