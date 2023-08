Ha perso la vita durante un'escursione sulle Dolomiti, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Marcello Venafro, 52 anni, originario di Isola del Liri, dove vivono i familiari, si era trasferito a Vittorio Veneto. In compagnia di un amico, ieri mattina, stava effettuando una passeggiata sul sentiero "Osvaldo Zandonella" sulla spalla del Duranno. Secondo quanto ricostruito, Venafro ha accusato un dolore dopo di che è precipitato nel vuoto per una quarantina di metri. L'amico ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivato il Suem di Pieve di Cadore con un elicottero. Con il verricello si sono calati i soccorritori per tentare di recuperare il caduto.

Tuttavia, per l'uomo originario di Isola del Liri non c'era più niente da fare. La salma è stata riportata a Perarolo, dove ad attenderla c'erano una squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore e un equipaggio del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo, per i rilievi del caso. La sua grande passione era la montagna. La notizia si è subito diffusa a Isola del Liri dove Venafro era molto conosciuto.