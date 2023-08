Una morte che ha sconvolto due comunità. Una improvvisa scomparsa che ha profondamente segnato anche l'Arma dei Carabinieri. Un malore in casa, probabilmente un infarto, ha stroncato la vita a 55 anni del brigadiere Pasqualino Piacentini, di Badia di Esperia, in forze alla caserma di Pontecorvo nella centrale operativa. L'uomo, intorno all'ora di pranzo, ha iniziato a sentirsi male. Ha allertato subito la moglie e la figlia che, a loro volta, hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma all'arrivo degli operatori del 118 non c'era più nulla fare. Era già deceduto. Sconvolti i familiari e quanti, a mano a mano, hanno iniziato ad apprendere la terribile notizia. Sul posto immediatamente è arrivato anche il capitato della compagnia di Pontecorvo, Bartolo Taglietti che con lui lavorata in maniera diretta.

Da tutti descritto come una persona stupenda, esemplare. Un valido collaboratore nella Caserma. Un punto di riferimento al suo interno. I funerali si potrebbero svolgere già domani pomeriggio, al più tardi dopo domani mattina. Si attende l'arrivo del figlio. Lascia infatti nel dolore e nella disperazione la moglie e due figli, oltre a quanti lo hanno amato o hanno lavorato al suo fianco. "Esprimo il più profondo cordoglio per quanto accaduto - ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo appena raggiunto dalla notizia - A nome personale e dell'intera amministrazione comunale esprimo la vicinanza e il cordoglio all'Arma dei carabinieri e alla famiglia del brigadiere Pasqualino Piacentini, di Badia di Esperia, in forza alla compagnia di Pontecorvo. L'Arma perde un valido militare e un uomo esemplare".