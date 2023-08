Non avrebbe minacciato i presenti ma il padre che lo aveva accompagnato in ospedale. Sono queste le ultime notizie legate all'aggressione avvenuta nel pomeriggio di oggi al pronto soccorso di Cassino. L'uomo avrebbe dato in escandescenze dopo la lite con il padre: necessario l'intervento di numerosi carabinieri e poliziotti. Qualcuno avrebbe indicato la presenza anche di un coltello, che all'arrivo dei militari non è stato trovato: indagini aperte. L'uomo è stato sedato.

Paura al pronto soccorso. Estrae un coltello e inizia a minacciare i presenti 2 ore fa Momenti di terrore quelli vissuti al Pronto soccorso di Cassino, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico. L'episodio è avvenuto poco dopo le 16.30 nell'ospedale Santa Scolastica. Per cause ancora da chiarire, l'uomo avrebbe estratto dalla tasca un coltello iniziando a urlare e minacciando tutti i presenti. Immediato l'intervento del personale medico che ha sedato l'uomo, ora in sala rossa per un trattamento obbligatorio. Sul posto i carabinieri. di: La Redazione