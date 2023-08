Momenti di terrore quelli vissuti al Pronto soccorso di Cassino, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico. L'episodio è avvenuto poco dopo le 16.30 nell'ospedale Santa Scolastica. Per cause ancora da chiarire, l'uomo avrebbe estratto dalla tasca un coltello iniziando a urlare e minacciando tutti i presenti. Immediato l'intervento del personale medico che ha sedato l'uomo, ora in sala rossa per un trattamento obbligatorio. Sul posto i carabinieri.