Dal carcere finisce ai domiciliari: arrestato un quarantanovenne. I carabinieri della stazione di Piglio hanno fermato l'uomo con vari precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti, e dato esecuzione al decreto di revoca degli arresti domiciliari emesso dall'ufficio di sorveglianza di Frosinone. Ai domiciliari da settembre 2021, per maltrattamenti in famiglia, commessi nella Provincia di Frosinone. Al termine delle formalità di rito i militari hanno trasferito l'arrestato nel carcere di Frosinone, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.