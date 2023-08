Dopo l'ondata di maltempo che ha causato disagi e danni in tutto il Cassinate, si sta affrontando la valutazione dei danni. Superata la fase emergenziale, i Comuni colpiti stanno iniziando a lavorare per un completo ripristino della normalità. E per avviare l'iter necessario a chiedere lo stato di calamità. Già nella serata di sabato, il primo cittadino di Cassino - Enzo Salera - a seguito di un vertice lampo con l'assessore alla Manutenzione Pierluigi Pontone e con il comandante della polizia municipale di Cassino, Giuseppe Acquaro, hanno dato il via all'istituzione del Coc (dopo aver interpellato la Regione) per poi procedere con l'iter. Oltre cinquanta, nella zona centrale della città martire, le piante crollate. Molte su auto in sosta o a chiusura parziale o totale le strade. Le criticità maggiori sono state registrate alla villa comunale e sulla pista ciclabile: per questo l'esecutivo ha deciso di chiudere entrambe per procedere da oggi nella rimozione dei fusti abbattuti da acqua e vento e nella verifica degli altri alberi.

I danni registrati in tutto il territorio sono stati davvero ingenti e l'intervento di vigili del fuoco, protezione civile e tecnici è stato immediato e prezioso. Stesso iter per il Comune di Sant'Elia Fiumerapido: la protezione civile e gli agenti del comandante Ferrara hanno lavorato senza sosta per quasi 48 ore. Tante le criticità rilevate soprattutto in zona Olivella e a Valleluce: tetti scoperchiati e pali della luce abbattuti. Le frazioni sono rimaste al buio per oltre 24 ore. Solo nella serata di sabato la corrente elettrica è stata ripristinata all'Olivella e ieri mattina a Valleluce, ma con piccoli progressivi interventi dei tecnici Enel.

«Abbiamo affrontato la fase uno, quella dell'emergenza piena - ha detto il primo cittadino Roberto Angelosanto - adesso si entra nel vivo. Lavoreremo almeno su tre fronti contemporaneamente da oggi: il completo ripristino dei servizi, con la contestuale eliminazione di molti alberi abbattuti; la quantificazione dei danni sia per quanto riguarda quelli relativi alla proprietà pubblica che privata: invito, perciò, tutti i miei concittadini a far pervenire segnalazioni relative ai danneggiamenti riportati a seguito del nubifragio e della tromba d'aria. E, non meno importante, lavoreremo per l'adozione di una delibera propedeutica alla richiesta dello stato di calamità».