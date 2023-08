Jacopo, un angelo a tutti gli effetti per la città.

Intenso è il dolore suscitato dalla morte del giovane Jacopo Datti. Maledetto venerdì sera. Maledetto quello schianto lungo via Stazione, non nuova a scene simili.

Erano le ore 23 circa. Jacopo faceva ritorno a casa, dopo il turno di lavoro alla "Froneri" di Ferentino; ad attenderlo, come sempre, la sua cara mamma. Ancora poche centinaia di metri e il giovane sarebbe arrivato a casa, nel quartiere Villaggio Blu. C'era maltempo. Prima il botto secco e poi il viavai delle sirene degli automezzi dei soccorritori del 118, dei carabinieri e vigili del fuoco.

Molto probabilmente il suono è riecheggiato anche nei vicini quartieri Villaggio Blu e Giardino e forse anche udito dalla madre del ventunenne, andato via da lei troppo presto. Anche l'amministrazione comunale si è stretta al dolore dei familiari di Jacopo e ha sospeso ogni manifestazione estiva in programma in città sabato e domenica scorsi. La salma, sotto sequestro al pari dei due veicoli coinvolti, Fiat Grande Punto e Audi, giace nell'obitorio dell'ospedale di Frosinone, in attesa dell'autopsia; stamane dovrebbe essere affidato l'‘incarico e oggi pomeriggio o domani probabilmente sarà eseguito l'esame, solo dopo il magistrato concederà il nulla osta alla famiglia per le esequie.

Sul versante ricognizioni da parte dei carabinieri del Comando stazione di Ferentino che hanno effettuato i rilievi, proseguono a fondo i riscontri vista la delicatezza del caso; è in fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente mortale, feriti non gravemente i due occupanti dell'Audi. La morte prematura del ragazzo provoca grande sgomento in città. Centinaia i messaggi mesti che appaiono su facebook e in tanti pregano pensando alla madre del giovane, che non vedrà più tornare a casa il suo adorato Jacopo. Uno scoglio non facile da superare.

In tema sicurezza stradale, si conferma elevato il numero di incidenti sulle strade cittadine; tra le arterie che registrano più morti e feriti negli anni: via Casilina e via Stazione. Quest'ultima provinciale, importante e trafficata via di collegamento tra il centro e lo scalo ferroviario, il casello A1, la Ferentino-Sora e la zona industriale, è inconcepibilmente ancora priva della pubblica illuminazione e soprattutto con il maltempo la visibilità è scarsissima; solo il breve tratto iniziale, verso il centro, è dotato di lampioni.