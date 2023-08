Di notte incappucciato e armato di cesoie fa irruzione nella chiesa della Sacra Famiglia. Ma il terzo furto in poco più di due settimane non va a segno per la pronta reazione di un sacerdote. Il religioso, svegliatosi a causa dei rumori provenienti dal campetto della parrocchia, è sceso armato del bastone di una scopa. E, in questo modo, è riuscito a disarmare il ladro, che ha perso le cesoie. Quest'ultimo è poi fuggito a mani vuote. Il sacerdote, invece, è scivolato e si è fatto male a un ginocchio.

Ieri mattina, dopo la messa delle 8, il prete ha raccontato la sua disavventura a un gruppo di parrocchiani e poi si è portato all'ospedale Fabrizio Spaziani dove si è fatto medicare. La notizia si è ben presto sparsa nel quartiere Scalo dove in molti sono andati in chiesa per sincerarsi delle condizioni di salute del religioso. Dopo l'irruzione, il sacerdote ha allertato i carabinieri della stazione Scalo. Le indagini dovranno accertare l'identità del malvivente a partire da eventuali impronte digitali sulla cesoia e dalle immagini della videosorveglianza della zona.