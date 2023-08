Una futile discussione manda un ragazzo all'ospedale. È successo questo pomeriggio a Trevi nel Lazio. Da quanto si è appreso, un ragazzo, mentre attraversava l'ex strada provinciale, ha invitato il conducente di un'auto che sopraggiungeva a moderare la velocità, che secondo il giovane era troppo sostenuta per un luogo dove sorgono delle abitazioni. A quel punto il conducente è sceso dalla macchina infuriato. Ne è scaturita un'accesa discussione terminata con la caduta del ragazzo, rimasto dolorante a terra. Poco dopo sul posto è giunta un'ambulanza del 118; gli operatori sanitari hanno immobilizzato il giovane che avvertiva dolore a una spalla, a un gomito e alla schiena e lo hanno portato al pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto.