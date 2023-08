Evade dagli arresti domiciliari venerdì sera e fugge con l'automobile di un cliente della carrozzeria di famiglia. E in sempre in serata rimane coinvolto in un incidente a Sessa Aurunca. L'auto su cui viaggiava ne esce danneggiata e lui, per continuare la sua fuga, ruba la vettura dell'altro conducente coinvolto nello scontro. Il giovane si è poi dileguato ed è tornato in Ciociaria.

Nella notte è stato intercettato a Frosinone dalle forze dell'ordine. Ne è nato un inseguimento e lui, un ventottenne di Ceccano, D.M. ha abbandonato l'auto che aveva rubato ed è fuggito a piedi. Poco dopo è stato rintracciato in zona Asi e arrestato.