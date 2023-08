Lotta allo spaccio di stupefacenti: perquisite ieri mattina due abitazioni del paese, una in centro e una in periferia, al confine con Pico. Si vocifera che i controlli possano essere collegati all'ultima morte di un giovane di San Giovanni Incarico risalente a un anno fa. Un decesso sospetto, che ha fatto scattare le indagini e aperto una pista agli investigatori, da cui potrebbero essere scattate le perquisizioni domiciliari. Ieri mattina, i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e i colleghi della stazione di San Giovanni Incarico, al comando del capitano Bartolo Taglietti, son il supporto dell'unità cinofila hanno fatto irruzione in un appartamento del centro e in una casa sita in periferia per effettuare controlli e verifiche, forse alla ricerca di stupefacenti e degli strumenti generalmente in possesso di chi usa e spaccia droga.

L'eccezionale presenza di carabinieri in divisa e in borghese. oltre che dei cani antidroga non è passata inosservata, tanto che in tarda mattinata a San Giovanni Incarico non si parlava d'altro. Anche il diffondersi del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti in paese è impressionante, il fenomeno preoccupa e il rischio è che altri giovani possano finire nel tunnel, rimanere schiacciati dalla morsa spietata della droga. Purtroppo, San Giovanni Incarico ha un triste elenco di decessi a causa degli stupefacenti, come in altri paesi della provincia l'uso di queste sostanze è diffuso e sempre troppo alto è il prezzo che la comunità locale deve pagare, a volte anche con vite umane.

Fortunatamente ci sono i controlli delle forze dell'ordine e le azioni messe in campo per contrastare il preoccupante fenomeno, soprattutto colpire gli spacciatori. Attività che vengono effettuate costantemente dall'Arma. Quindi, prosegue senza sosta la lotta al consumo e alla vendita di droga nelle cosiddette piazze dello spaccio in provincia e nei piccoli Comuni, dove comunque il fenomeno è diffuso e preoccupante. I carabinieri sono sempre in prima linea nel contrasto del fenomeno, protagonisti anche di importanti operazioni antidroga che infliggono duri colpi agli spacciatori.