Prima il furto con destrezza all'uscita del supermercato, poi la fuga da Frosinone verso Roma a bordo di un'auto presa a noleggio. La polizia sulle tracce di una coppia di ladri partita dalla capitale, probabilmente, con l'intento di colpire in serie e approfittare di persone anziane o sole.

È quanto accaduto ieri mattina, in via Puccini, nel piazzale del supermercato Conad. Una donna, dopo aver fatto la spesa, sta rientrando in auto. Poggia le borse della spesa e anche la borsetta. Poi fa il giro della vettura per mettersi alla guida quando viene fermata dal complice del ladro che attacca bottone con la donna. Con una scusa banale lei viene distratta. È un attimo, giusto il tempo per il ladro di aprire la portiera, impossessarsi della borsetta e poi fuggire con il complice a bordo di un'auto.

La signora, dopo un comprensibile momento di smarrimento, richiede l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto le volanti della questura per un primo sopralluogo e per raccogliere le prime dichiarazioni della malcapitata. Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, gli agenti della questura risalgono all'auto a bordo della quale la coppia di ladri è riuscita a dileguarsi. Così si scopre che l'auto utilizzata per il colpo, come accaduto anche in altre circostanze similari, era stata presa a noleggio da un'attività di Roma. Dove l'auto si è diretta nuovamente. Ora gli accertamenti proseguiranno per risalire all'identità degli autori del colpo. In attesa della formalizzazione della denuncia, il bottino non è stato ancora quantificato.