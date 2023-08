Omicidio di Thomas: con la conferma della detenzione di Roberto e Mattia Toson, l'accusa ha messo a segno dei punti importanti. Regge l'impianto, reggono le testimonianze, regge il lavoro svolto dalla procura di Frosinone. Ovviamente, i legali dei due, padre e figlio rinchiusi nel carcere di Civitavecchia, non alzeranno bandiera bianca e sono pronti ad impugnare in Cassazione il pronunciamento del Tribunale del Riesame, una volta lette le motivazioni. La "battaglia" legale, quindi, è soltanto agli inizi.

Il sottobosco da squarciare

Detto ciò, la notizia che i Toson non usciranno dal penitenziario è stata accolta con la giusta misura dalla famiglia della vittima, che si sta battendo perché venga fatta piena luce su tutto quel "sottobosco" che ruota attorno all'assassinio. «Non c'era nulla da festeggiare - ci ha detto lo zio di Thomas, Lorenzo Sabellico -. Come già dichiarato, continuiamo ad aspettare che siano chiarite tutte quelle sfaccettature della vicenda, confidando nel fatto che la Giustizia faccia il suo corso». Del resto, lo disse a suo tempo anche il procuratore Guerriero che le indagini non si sarebbero arrestate e la famiglia Sabellico sposa in pieno questa linea di condotta sulle indagini, sostenendo a gran voce che «Il mosaico è incompleto».

A cosa si fa riferimento? «Beh - è la risposta dello zio - occorrerebbe sapere chi ha fornito supporto ai presunti killer. Servirebbe stanare tutti coloro che hanno favorito quanto è successo la sera del 30 gennaio. Vorremmo i fiancheggiatori dell'omicidio. Ma vorremmo anche che siano individuati tutti coloro che hanno creato le coperture, i falsi alibi. Non lo dico io, è il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare che parla in maniera evidente di tutto questo». Insomma, il "contorno" costituito da quelle persone che avrebbero svolto un ruolo in tutta questa storia. Un "contorno" che va delineato in maniera compiuta, poiché ha ancora dei tratti sfumati, velati, non precisi. Altra questione è rappresentata poi dalle risse che hanno preceduto (ma anche seguito) l'omicidio di Thomas. «La chiave di quanto accaduto sta lì - insiste lo zio -. Anche su questo aspetto va fatta piena chiarezza». Ricordiamo che, per le due risse scoppiate il 28 e il 29 gennaio scorsi sono state indagate 14 persone, alcune afferenti al gruppo dei Toson, le altre vicine al gruppo di Omar Haoudi, il 20enne marocchino che - secondo la ricostruzione degli inquirenti - doveva essere il vero "bersaglio" di chi ha sparato, dato che il povero Thomas è stato colpito per un tragico errore.

Ricordiamo sempre che Thomas non ha preso parte a nessuna delle zuffe e come temesse esiti imprevedibili per gli scontri in atto. Inoltre, i carabinieri stanno anche indagando su una rissa dello scorso maggio, accaduta in piena notte davanti un noto ritrovo nella zona di Tecchiena Castello: anche quell'evento va valutato con attenzione. In poche parole, la famiglia di Thomas vuole luce su ogni singolo passaggio, perché «Una verità mutilata non è verità», afferma senza mezzi termini Lorenzo Sabellico.