Pronti a intervenire con un'opera di bonifica come previsto dalla legge e, al tempo stesso, si porteranno avanti indagini per risalire agli autori dello scempio ambientale messo in atto nel centro storico di Sant'Oliva. È quanto afferma l'assessore Michele Sirianni Notaro che interviene dopo la sollecitazione del consigliere di minoranza Annalisa Paliotta.

Il caso

La vicenda è esplosa qualche settimana fa ed è stata ampiamente documentata su queste colonne. Nel centro storico di Sant'Oliva degli incivili hanno dato vita a una vera e propria discarica abusiva. Utilizzando abitazioni fatiscenti e disabitate sono stati scaricati cumuli di rifiuti: dagli ingombranti ai calcinacci fino ai sacchi della spazzatura casalinga. Una situazione di degrado che i cittadini hanno sollevato in diverse occasioni chiedendo interventi immediati. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere di minoranza Annalisa Paliotta che ha presentato un'interrogazione con cui ha documentato la situazione e chiesto interventi immediati.

La replica

A 24 ore di distanza da quella nota è arrivata la reazione dell'amministrazione comunale che ha avviato tutto il procedimento. «Ringrazio la consigliera Annalisa Paliotta per la segnalazione e colgo l'occasione per comunicare che, su disposizione del sindaco e del sottoscritto in qualità di assessore alla Polizia Locale, il comando ha già provveduto ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi - ha affermato l'assessore Michele Sirianni Notaro - All'esito degli accertamenti di rito si procederà, di concerto con la collega Mulattieri, delegata all'ambiente, alla bonifica dei siti in questione. Le verifiche attengono preliminarmente anche all'accertamento della proprietà degli immobili interessati. Per i rifiuti posti su strada si procederà a norma di legge in base alle disposizioni che detteranno gli uffici comunali di competenza. Per i rifiuti invece insistenti su proprietà privata si attiveranno le prescritte procedure previste dalla normativa vigente in materia».

Le indagini

Le attività proseguono incessantemente per riuscire a risalire all'identità di chi ha commesso un simile scempio. Proprio su questo l'assessore Notaro ha chiarito: «Il comando della Polizia Locale sta procedendo alle indagini per identificare gli autori di tale scempio ambientale che verranno sanzionati senza sconto alcuno». In ultimo una nota di apprezzamento nei confronti del consigliere di minoranza. «Sottolineo di aver apprezzato molto la sollecitazione in tal senso proveniente dalla dottoressa Paliotta, posta in essere senza alcuna polemica né strumentalizzazione politica così come dovrebbe fare un amministratore comunale che ha a cuore il benessere della comunità che amministra - ha aggiunto Notaro - Spero comunque che episodi del genere non si verifichino più e faccio appello alla sensibilità di tutti i cittadini di Pontecorvo ribadendo che il rispetto dell'ambiente che ci circonda è un dovere civico di ognuno di noi».