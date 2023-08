Un grave scontro tra una Fiat Grande Punto e un'Audi A3 non ha lasciato scampo a un ventunenne di Ferentino, Jacopo Datti. L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, in via Stazione, nella zona vicino alle case popolari. Per il giovane ogni tentativo di soccorso è stato inutile, è morto sul colpo. Ferita una ragazza e il conducente dell'Audi A3.

I due sono stati portati in ospedale per le cure del caso. Oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco. I mezzi di soccorso intervenuti hanno richiamato l'attenzione di diversi cittadini. La notizia, nonostante l'ora tarda, in poco tempo ha fatto il giro della città destando tanto dolore. Il giovane era molto conosciuto e stimato. Già sui social, poche ore dopo la tragedia, sono comparsi messaggi in ricordo di Jacopo. Tanti anche i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.