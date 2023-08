Chiuso per una notte il casello autostradale di Frosinone. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori alla segnaletica verticale, dalle 22 di lunedì 7 alle 5 di martedì 8 agosto, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in entrata verso Napoli. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di entrare alla stazione di Ceprano.