Pattuglie impiegate per un controllo straordinario del territorio, in sinergia con le altre forze di polizia, finalizzato a garantire maggiori livelli di sicurezza nelle zone ritenute più a rischio. L'attività è stata svolta dai carabinieri della compagnia di Frosinone e del nucleo investigativo, che hanno eseguito controlli nella zona bassa della città, con il supporto anche del personale del nucleo cinofili carabinieri di Santa Maria di Galeria e personale del Nas di Latina, dando corso a perquisizioni veicolari e personali nei casi ritenuti sospetti.

Le attività di controllo hanno riguardato anche edifici di via Marittima e viale Grecia, dove sono state eseguite anche perquisizioni domiciliari per la ricerca di armi e stupefacenti. Proprio con l'ausilio dei cani antidroga a viale Grecia è stato individuato un appartamento, non occupato da alcun inquilino, utilizzato come base di spaccio degli stupefacenti. Riconsegnato all'Ater di Frosinone. Le verifiche in via Marittima hanno portato alla segnalazione alla Prefettura di Frosinone di un quarantacinquenne, trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata ad uso personale.

I militari della stazione di Frosinone Scalo, con l'ausilio del personale del nucleo antisofisticazioni e sanità di Latina, hanno eseguito controlli a vari esercizi commerciali senza accertare irregolarità. Nel corso del servizio sono state identificate più di venticinque persone, verificata la regolarità di oltre quindici veicoli, con tre contestazioni al codice della strada, e controllate otto persone assoggettate a misure cautelari domiciliari o a misure di prevenzione.