Controlli sul territorio: arrestato un giovane per i reati di detenzione ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi. Martedì e giovedì, la città di Frosinone è stata interessata da un servizio di controllo straordinario del territorio, seguendo l'indirizzo tracciato nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sono stati impegnati gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, della squadra mobile e della divisione polizia amministrativa e di sicurezza della questura di Frosinone, aiutati dal reparto prevenzione crimine Lazio e dei reparti cinofili di Ladispoli e Nettuno. Hanno preso parte all'operazione anche gli agenti dei commissariati distaccati di Sora e Cassino, oltre a un equipaggio della polizia ferroviaria. Giovedì sono stati impegnati anche agenti della polizia scientifica di Roma e un elicottero del reparto volo di Pratica di Mare.

I controlli si sono svolti nelle zone del capoluogo ritenute più a rischio rispetto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori in genere. Nello specifico in un palazzo di proprietà dell'Ater ubicato in una zona ritenuta ad alta densità criminale. A seguito di una serie di perquisizioni è stata trovata sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento, oltre a una pistola finta e a un bossolo calibro 32. In particolare, durante una prima perquisizione effettuata nell'abitazione di un noto pregiudicato, appartenente a una famiglia rom del capoluogo dedita al traffico di sostanze stupefacenti, è stato trovato un bossolo esploso calibro 32 del tipo Smith & Wesson. Poi in un vaso e in parte nel vano ascensore, sono state trovate diverse dosi di hashish e cocaina.

Il controllo nello stabile è proseguito con l'ausilio delle unità cinofile antidroga e grazie al fiuto dei cani l'attenzione degli agenti si è concentrata su un altro appartamento. Gli inquilini che si trovavano all'interno, hanno lanciato da una finestra un involucro di stoffa. Il sacchetto è stato però prontamente recuperato dal personale che era posizionato sotto l'edificio, proprio per scongiurare l'eventuale lancio di materiale illecito: al suo interno c'erano numerosissime dosi di cocaina, per un peso di 360 grammi.

Gli investigatori della squadra mobile hanno fatto irruzione nell'appartamento attenzionato, dalle cui finestre era stato gettato l'involucro. Al suo interno è stato identificato un giovane, figlio del pregiudicato sottoposto alla precedente perquisizione, e una ragazza minore. L'abitazione era stata adibita a base per il confezionamento delle dosi da immettere poi sulla piazza di spaccio, dato che al suo interno sono stati trovati un pentolino bollilatte ancora intriso di sostanza stupefacente tipo cocaina, una macchina per il sottovuoto e un bilancino di precisione, nonché materiale utilizzato per il confezionamento. Sempre al suo interno è stata trovata anche una pistola tipo Glock, risultata essere una replica priva del tappo rosso. Il giovane è stato trasferito in carcere.

Tutto il materiale rinvenuto grazie alle perquisizioni è stato sottoposto a sequestro. Dagli accertamenti effettuati è risultato che l'appartamento al secondo piano era stato occupato abusivamente, motivo per il quale è stato richiesto l'intervento di personale dell'Ater, l'ente proprietario dell'immobile, che ha provveduto a murare la porta d'ingresso dell'abitazione, al fine di scongiurare eventuali altri tentativi di insediamento abusivo da parte di soggetti non titolati ad occupare la casa popolare. Nell'ambito dei controlli sono state identificate oltre 190 persone e verificata la regolarità di tre esercizi commerciali.