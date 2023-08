Un tredicenne in bici a Ferentino è caduto finendo con la testa contro un pozzetto di cemento in località Pontegrande. Il ragazzino del posto è stato elitrasportato, in codice rosso, all'ospedale "Bambino Gesù" di Roma per un grave politrauma. Sono intervenuti gli automezzi del 118, elisoccorso compreso, vigili del fuoco e polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.