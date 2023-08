A quell'abitazione non poteva avvicinarsi, ma soprattutto doveva stare lontano dalla moglie. E invece nel cuore della notte è andato a casa della donna e l'ha picchiata a sangue per oltre due ore. Nonostante le gravi ferite, lei è riuscita a fuggire e a raggiungere la caserma dei carabinieri di Ferentino e a chiedere aiuto. Lui, un quarantacinque, è stato arrestato, lei è finita in ospedale. La prognosi è di sette giorni.