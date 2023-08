Il pensionato accusato di molestie nei confronti di una tredicenne in strada passa all'attacco. Dopo l'episodio che sarebbe avvenuto, secondo la ragazzina, durante una delle serate del Gonfalone di Caira in piena kermesse, il sessantenne finito al centro di una brutta e complessa vicenda ha deciso di sporgere denuncia. Le indagini sono ancora in corso, ma nel frattempo ieri mattina l'uomo - assistito dagli avvocati Sandro Salera e Paolo Marandola - ha presentato una formale denuncia ai carabinieri per minacce e lesioni nei confronti del padre e per minacce nei confronti della madre della minore.

Secondo quanto accertato dai carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti, il pensionato - accusato di molestie nei confronti di una minore - sarebbe stato picchiato selvaggiamente in piazza dal padre della tredicenne dopo il racconto della figlia. La minorenne, infatti, avrebbe riferito di essere stata molestata dal pensionato in strada mentre si trovava con altri coetanei. Una ricostruzione che ha fatto trasalire il padre, che avrebbe aggredito il sessantenne facendolo finire in ospedale. L'arrivo dei militari della Compagnia di Cassino, infatti, ha evitato il linciaggio. La famiglia della minorenne, poche ore dopo, ha presentato denuncia nei confronti dell'uomo chiamato a rispondere delle molestie.

Un'accusa dalla quale aveva preso sin da subito le distanze: secondo la sua versione dei fatti - ora al vaglio degli inquirenti - non ci sarebbe stata alcuna molestia. Ma a far accendere la miccia sarebbe stata una ramanzina "indigesta" per aver notato alcuni dei minori presenti intenti a fumare. Le due versioni dei fatti sono ora nelle mani degli investigatori, chiamati a far luce sull'accaduto. Di certo nelle prossime ore verranno raccolti altri elementi investigativi e ascoltati i testimoni. Vista la presenza di minori, secondo quanto dispone la legge, con tutti gli strumenti necessari a garantire la massima tutela dei coinvolti.