Lieve scossa di terremoto la scorsa notte in territorio di Trevi nel Lazio. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha calcolato una magnitudo di 1.8, con epicentro a 9,5 chilometri di profondità. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore 1.43 della notte scorsa. Qualcuno in paese riferisce di aver avvertito il terremoto, anche se non si registrano danni a persone o a cose.