In fiamme una casa rurale abbandonata. A seguito di una segnalazione alle 6.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Villa Santo Stefano per spegnere l'incendio. Sul posto la squadra 1A della sede centrale e l'auto botte pompa per un totale di sette unità e tre mezzi. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata. Sul posto anche i carabinieri e la forestale.