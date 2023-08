Era partito per un cammino in direzione di Opi ma si è perso tra le montagne dell'Abruzzo e del Lazio. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora l'uomo, un sessantaduenne di Roma, è stato individuato in zona San Donato Val Di Comino presso il rifugio "La Castelluccia". Era stata allertata anche la macchina dei soccorsi, ma fortunatamente l'escursionista sta bene e con il sorriso si è scattato una foto con i pompieri.