Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia della difesa di Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, contro l'ordinanza di custodia cautelare che ha disposto l'arresto di entrambi per l'omicidio di Thomas Bricca. I legali avevano sostenuto che non c'erano le esigenze cautelari e che l'ordinanza firmata dal gip Antonello Bracaglia Morante era contraddittoria e carente. L'impianto accusatorio invece ha retto. In virtù di questa decisione padre e figlio restano reclusi nel carcere di Civitavecchia. I familiari di Thomas: «Siamo soddisfatti e abbiamo fiducia nella giustizia. Tutti coloro che hanno avuto una parte nell'omicidio devono essere individuati».

Anche il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, ha commentato la decisione del tribunale del riesame sui Toson, che restano in carcere a Civitavecchia con l'accusa di aver ucciso Thomas Bricca. «Prendiamo atto di questa decisione assunta dai magistrati. Non voglio aggiungere altro se non il fatto che confidiamo nella giustizia, augurandoci che possa far piena luce sui fatti dello scorso gennaio». Il sindaco ha detto a suo tempo che il Comune è pronto a costituirsi parte civile in un eventuale processo.