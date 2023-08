Ci risiamo. Nel quartiere Scalo rimbalza il solito dilemma. E mentre i cantieri nelle altre zone della città procedono spediti come da cronoprogramma, tutti si domandano del perché i lavori della nuova piazza dello Scalo, invece, procedono a rilento. O meglio ad intermittenza. È passato più di un anno dal taglio del nastro che dava il via al restyling e ad oggi i lavori ancora non sono stati completati. C'è chi sperava che per la festa della Sacra Famiglia, che in genere si svolge nei primi giorni di settembre, la piazza sarebbe stata consegnata alla cittadinanza. Ma ancora niente. A giugno e luglio gli operai hanno lavorato pochissimo e c'è il rischio che con le piogge autunnali e invernali ci siano ulteriori rallentamenti. Ma qual è il vero problema?

Lavori fermi

Negli ultimi mesi sarebbero emersi alcuni problemi legati all'approvvigionamento dei materiali. E i ritardi sembrerebbero dovuti proprio a questo. Ma già dalla prossima settimana la situazione dovrebbe migliorare. È previsto, infatti, un incontro tra il Comune e la ditta incaricata alla realizzazione dei lavori, chiesto dall'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi, al quale parteciperanno il consigliere delegato allo Scalo della Lista Mastrangeli, Anselmo Pizzutelli, il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento.

Tanti i dubbi

«Stiamo parlando di una delle piazze più importanti di Frosinone, come mai i lavori procedono ad intermittenza? I cittadini quotidianamente cercano di capire come sarà questa piazza – dice Dheni Paris, portavoce del movimento "Al Servizio del Popolo" – Gli operai lavorano una settimana, seguono lunghi stop per poi ripartire per pochi giorni e fermarsi nuovamente. Perché un cantiere così importante deve stare fermo tutto questo tempo?».

L'opera, se sarà completata, potrà rappresentare un importante punto di riqualificazione per il quartiere. Ma il problema sta proprio nel se.