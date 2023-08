Arrestato un quarantunenne per furto aggravato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frosinone, martedì sera, hanno colto l'uomo in flagranza di reato, già noto alle forze dell'ordine per reati della stessa indole. I militari sono intervenuti in una concessionaria di via Maria, dove era stato segnalato un giovane all'interno. Sorpreso negli uffici mentre era intento a rubare un computer portatile. Alla vista dei carabinieri si è nascosto tra le auto in esposizione, cercando di darsi alla fuga, ma è stato bloccato.

Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di varie monete prelevate all'interno della gettoniera del distributore di bevande della concessionaria. La somma di denaro recuperata e il computer sono stati restituiti al proprietario. Ieri mattina, il giudice del tribunale di Frosinone, ha convalidato l'arresto e ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.