Operata la bambina ferita col monopattino al parco Matusa, ma resta ancora in prognosi riservata. Intanto la famiglia ha chiesto l'acquisizione delle telecamere della videosorveglianza dell'area verde. Sono giorni di grande apprensione per la famiglia della ragazzina di 8 anni che, lunedì sera, è rimasta coinvolta in un grave incidente mentre stava giocando su un monopattino. Il manubrio, infatti, le è penetrato all'interno delle costole provocandole delle serie lesioni agli organi interni. Sin dall'inizio le condizioni della bambina sono apparse molto gravi. Da qui la decisione di trasferirla immediatamente all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Lì, ieri, la piccola è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Ora si attende il decorso post operatorio e che le condizioni migliorino progressivamente col passare dei giorni. Per il momento resta in prognosi riservata.

Intanto, la famiglia, che ringrazia quanti si sono adoperati per prestare soccorso alla figlia, si è rivolta all'avvocato Luigi Tozzi. Il legale, per prima cosa, ha inviato una diffida al Comune al quale ha chiesto di mantenere e mettere a disposizione i filmati della videosorveglianza, nel lasso di tempo tra le 22.30 e le 23 di lunedì sera, orario compatibile con l'incidente. L'obiettivo è cercare immagini che forniscano chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Finora non sono state presentate denunce, ma la famiglia si riserva di procedere a tutela della piccola. Andrà chiarito, poi, se sull'incidente possano aver inciso le condizioni della pista ciclabile o del monopattino utilizzato dalla piccola.

Lo scorso gennaio, un altro grave incidente si era verificato, sempre al parco Matusa, ma alle giostre quando dal gioco "il polpo" era stato sbalzato fuori dalla carrozza un ragazzo di Morolo. A fine maggio e fine giugno nel parco Matusa era stata testata la giostra per verificarne la conformità e lo stato della sicurezza sulla base della perizia tecnica disposta dalla procura di Frosinone.