La Regione Lazio ha disposto il commissariamento della Asl di Frosinone. Ieri la delibera della giunta guidata dal presidente Francesco Rocca. Il commissariamento dell'Azienda sanitaria locale di Frosinone è stato approvato «con effetto immediato e fino alla nomina del nuovo direttore generale». Prosegue la nota: «Il presidente della Regione provvederà a nominare il commissario straordinario della Asl di Frosinone con un decreto». Il tutto dopo che lo stesso Rocca aveva nominato «Angelo Aliquò nuovo direttore generale dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani». E Aliquò prenderà servizio oggi nel suo nuovo ruolo.

In questo periodo alla Asl di Frosinone la carica di direttore generale facente funzioni verrà ricoperta dalla dottoressa Eleonora di Giulio, direttrice amministrativa dell'Azienda Sanitaria. Fino naturalmente alla nomina del commissario straordinario. Angelo Aliquò ha salutato e ringraziato tutti ieri alla Asl. Mettendo nero su bianco considerazioni ed emozioni. Ha scritto: «Ho messo nel lavoro la massima dedizione e serio impegno, con una presenza costante e senso di appartenenza a questo meraviglioso territorio che non si può che apprezzate. Ho compiuto scelte, a volte anche difficili, ma usando sempre il buon senso e ho cercato in ogni modo di "praticare" la cordialità nei rapporti umani che sono il fondamento di una comunità. Lascio questo incarico con sinceri sentimenti di orgoglio, per avere avuto l'opportunità di lavorare per questo territorio». Quindi Angelo Aliquò ha fatto un dettagliato punto della situazione sulle attività portate avanti in questo periodo alla guida della Asl di Frosinone. Oggi si insedia allo Spallanzani come direttore generale, dove subentra al dottor Francesco Vaia.

Nel decreto adottato dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca si sottolinea: «Preso atto delle dimissioni rassegnate dal dottor Francesco Vaia dalla carica di direttore generale dell'Irccs Lazzaro Spallanzani in data 19 luglio 2023. Valutato, in considerazione dell'esperienza professionale del dottor Angelo Aliquò maturata anche nell'ambito degli istituti di ricerca, ricovero e cura, di individuare lo stesso quale soggetto idoneo a ricoprire la carica di direttore generale dell'Irccs Lazzaro Spallanzani. Ritenuto pertanto, per quanto sopra indicato e ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del contratto di prestazione d'opera intellettuale relativo all'incarico di direttore generale già stipulato dal dottor Angelo Aliquò con la Regione, di modificare - all'esito dell'accettazione da parte dell'interessato - il contratto, già sottoscritto, relativamente alla sede di assegnazione e, conseguentemente, al trattamento economico».

Ci saranno due momenti adesso. Il primo è quello del commissariamento. C'è naturalmente una lista di nomi: l'ipotesi che circola maggiormente è quella della dottoressa Sabrina Pulvirenti. Ma in ogni caso bisognerà vedere e comunque la scelta sarà tutta del presidente della Regione Francesco Rocca, che ha trattenuto ad interim la delega alla sanità. Per quanto riguarda invece l'indicazione del direttore generale, c'è una procedura da rispettare, a cominciare dalla presenza in una apposita lista. Negli ultimi quattro anni alla guida della Asl di Frosinone si sono alternati altrettanti direttori generali: Stefano Lorusso, Patrizia Magrini (facente funzioni), Pierpaola D'Alessandro e Angelo Aliquò. È chiaro che ci sarebbe bisogno di una maggiore stabilità per poter programmare e portare avanti degli obiettivi. Tra gli impegni più importanti all'orizzonte c'è la definizione del prossimo Atto aziendale. Vedremo anche quali saranno le valutazioni di Francesco Rocca, se cioè il presidente della Regione vorrà tenere presenti i profili locali. Prossimi giorni (oppure ore?) determinanti.