Escursionisti dispersi in montagna: recuperati e messi in salvo dai vigili del fuoco. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nel comune di San Biagio Saracinisco. A seguito di segnalazione giunta al Nue112, la sala operativa è riuscita a rintracciare via telefono una delle due persone disperse. Dopo aver acquisito la loro posizione, tramite messaggistica istantanea, gli operatori hanno inviavato sul posto la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Sora e il drago 156 del reparto volo vvf di Ciampino, trattandosi di una zona impervia.

I due sono stati recuperati dall'elicottero vvf arrivato in zona. In buone condizioni di salute, sono stati affidati al sindaco, giunto sul posto, che li ha personalmente accompagnati alla loro autovettura. Soltanto tanta paura per i due escursionisti recuperati in soli trenta minuti dai vigili del fuoco prima che il buio rendesse difficoltose le operazioni di recupero.