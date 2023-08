È stato ritrovato ieri alla stazione di Ceprano il settantacinquenne di Pico che si era allontanato da casa domenica scorsa. Ieri, intorno alle 12, il figlio del gestore del bar dello scalo ferroviario, ha notato l'anziano seduto su una panchina. Subito ha chiamato i carabinieri di Ceprano e segnalato la presenza del settantacinquenne. I militari hanno raggiunto la stazione, allertato i colleghi di Pico e poi chiesto l'intervento del 118. L'anziano è apparso un po' confuso, ma in buono stato di salute.

Dunque, è finito l'incubo per i suoi familiari, che domenica scorsa si erano allarmati in quanto il congiunto aveva fatto perdere le sue tracce e risultava telefonicamente irraggiungibile, oltre ad avere lasciato a casa medicine e documenti. Dopo tre giorni di assenza l'anziano, che di fatto non si è allontanato molto da Pico, è stato riconosciuto, avvicinato e ha fatto ritorno a casa.