Una contaminazione tra culture differenti, la possibilità di scoprire realtà lontane ma che coltivano i medesimi ideali. Su queste basi il consiglio comunale di Piedimonte San Germano ha approvato il gemellaggio con il comune polacco di Ceków-Kolonia. Una decisione che è stata ribadita durante l'ultima seduta dell'assise dove sono stati riaffermati i valori alla base di questo "patto" tra le due comunità.

Un rapporto di collaborazione iniziato nel 2021 e che è culminato lo scorso 18 maggio con la sottoscrizione di un accordo di partenariato e cooperazione, quale atto propedeutico per il gemellaggio.

«Conservazione della memoria e sviluppo internazionale in un progetto di gemellaggio di ampio respiro. Partendo da queste premesse, il consiglio comunale di Piedimonte San Germano ha approvato all'unanimità il gemellaggio con Ceków-Kolonia, Comune della Provincia di Kalisz, nel voivodato della Grande Polonia – ha affermato il sindaco Gioacchino Ferdinandi - Il 18 maggio 2023 è stato sottoscritto un accordo di partenariato e cooperazione, quale atto propedeutico per il gemellaggio. I rapporti di collaborazione tra i due comuni, che condividono uno dei momenti storici più drammatici, quello della Seconda Guerra Mondiale, sono iniziati già nel 2021 con la visita della delegazione polacca presso la nostra città.

In seguito, la delegazione di Piedimonte San Germano ha intrapreso un viaggio in Polonia per incontrare le istituzioni del paese gemellato e sottoscrivere una lettera di intenti che sancisce la cooperazione e il gemellaggio. Grazie agli scambi culturali, il Comune di Piedimonte ha instaurato anche rapporti con il presidente della Contea di Kalisz: su invito di quest'ultimo, infatti, la delegazione di Piedimonte San Germano ha partecipato al convegno "Doing Bussiness in Italy" e alla fiera dei sapori delle regioni».

Nelle prossime settimane l'attività di gemellaggio tra i due comuni si intensificherà anche con la partecipazione di una delegazione scolastica a un viaggio istituzionale in Polonia. Una visita che permetterà alle nuove generazioni di scoprire e conoscere realtà lontane geograficamente ma vicine umanamente.

«Il gemellaggio prevede anche la partecipazioni delle delegazioni scolastiche – ha aggiunto il presidente del consiglio comunale con delega al gemellaggio Donatella Massaro - in particolare, la delegazione della nostra città, e quella dei Comuni di Cekow Kolonia (Polonia) e di Amtsberg (Germania) si incontreranno in occasione dei festeggiamenti dell'80° anniversario della liberazione di Piedimonte San Germano. Sarà un'occasione di contaminazione e di incontro tra culture diverse».