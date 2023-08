Anche i due tecnici di Anagni della Heli World, rimasti bloccati a causa del colpo di stato in Niger, hanno fatto rientro in Italia questa mattina. I due, insieme ad altri connazionali e stranieri, si sono imbarcati su volo speciale, un Boeing 767 dell'Aeronautica militare e predisposto dal Governo italiano: l'aereo è atterrato da poche ore sulla pista dell'aeroporto di Ciampino. A bordo del volo c'erano 87 persone: 36 italiani, 21 statunitensi, 4 bulgari, 2 austriaci, 1 nigeriano, 1 nigerino, 1 ungherese e 1 senegalese. Ad accogliere i connazionali c'era il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Per i due tecnici in servizio per la Holi World è la fine di un incubo e di tante paure.