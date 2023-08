Da circa sei anni il Palazzetto ex Coni è chiuso. Ma presto sarà oggetto di restyling e potrà tornare nuovamente attivo grazie a un importante accordo raggiunto tra il Comune di Frosinone, la società Sport e Salute e la Regione Lazio che ha stanziato un finanziamento di circa 600.000 euro a fondo perduto. Lunedì la giunta ha preso atto e approvato la bozza di intesa. Adesso il testo passerà in commissione patrimonio per la ratifica e arriverà, i primi di settembre, in consiglio comunale per la votazione.

L'accordo verrà illustrato in aula dal consigliere della Lista Mastrangeli e delegato allo sport Francesco Pallone. Ed è il frutto di un lavoro condiviso già dai primi mesi di consiliatura dal sindaco Riccardo Mastrangeli insieme all'assessore al patrimonio Angelo Retrosi. I lavori interesseranno tutta la struttura per rendere l'immobile di nuovo agibile e restituirlo alla cittadinanza. Una volta ottenuto l'ok dal consiglio la società Sport e Salute (oggi proprietaria dell'immobile) inizierà la riqualificazione che dovrebbe partire nei mesi successivi.

Una volta terminato il restyling ci sarà una nuova intesa tra il Comune e la società. Una convenzione che darà in concessione all'ente il Palazzetto per venti anni, dietro il pagamento di un canone. Nell'accordo ci sarà anche la facoltà da parte del Comune, tra dieci anni, di poter valutare l'immobile ai fini dell'acquisto. Subordinato quindi all'opportunità di poter chiedere una perizia a una società specializzata. E con la possibilità anche di scalare i canoni precedentemente pagati. Dunque il Palazzetto ex Coni sarà presto aperto a tutti. Soprattutto le associazioni potranno tornare a praticare le discipline sportive ai quali la struttura è adibita.