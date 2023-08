Violento schianto ieri in A1 tra i caselli di Cassino e Caianello, in territorio di San Vittore del Lazio.

Per cause ancora da chiarire, l'impatto tra un tir e l'utilitaria condotta da un giovane di origini campane sarebbe stato inevitabile. Ad avere la peggio il conducente della vettura, un ventenne campano.

Immediato l'arrivo dei soccorsi, che hanno provveduto a stabilizzare le condizioni del ragazzo apparso grave. Per poter garantire un intervento celere ed efficace è stata allertata un'eliambulanza fatta atterrare a pochi metri dal punto dell'impatto. Il ventenne è stato trasferito a Roma, dove resta ricoverato in codice rosso.

Inevitabili le conseguenze sul traffico: il tratto è rimasto interdetto prima per i soccorsi, poi per i rilievi della polizia stradale della Sottosezione A1 di Cassino. Agli agenti spetta la ricostruzione della dinamica, ancora da stabilire, e la definizione delle relative responsabilità.