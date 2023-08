Settantacinquenne scomparso da più di due giorni, i familiari preoccupati denunciano l'allontanamento da casa dell'anziano e chiedono aiuto alla nota trasmissione "Chi l'ha visto". Carmine Grossi, alto un metro e 72 centimetri, occhi castani, capelli bianchi, vedovo, è uscito di casa nelle prime ore del mattino di domenica scorsa e da allora di lui si sono perse le tracce. Il cellulare risulta spento, i figli sono fortemente preoccupati anche perchè l'uomo ha lasciato a casa i farmaci che deve assumere, come i documenti personali. Nessuno sa dove possa essere andato, ed è strano che non sia raggiungibile.

Preoccupa, quindi, il suo prolungato allontanamento, tanto che i figli hanno presentato denuncia. I carabinieri di Pontecorvo, al comando del capitano Bartolo Taglietti, hanno attivato la procedura prevista segnalando i dati del pensionato. In realtà non si tratta della prima volta che il settantacinquenne si allontana da casa. A maggio scorso si sarebbe verificato un analogo episodio, concluso fortunatamente bene. Questa volta, però, i familiari dell'anziano non sono tranquilli, l'uomo non ha con sé le medicine che prende quotidianamente, né i documenti. Ha soltanto il cellulare che però non è raggiungibile.

Comprensibili, pertanto, l'ansia e la preoccupazione dei suoi cari. Nel primo mattino di domenica si è dileguato e da allora di lui non si sa nulla. Perplessità e preoccupazione si sono diffuse a Pico, in una piccola comunità ci si conosce tutti e seppure non si abbiano rapporti diretti, certi episodi coinvolgono l'intero paese. La speranza è che Carmine Grossi si faccia vivo per tranquillizzare i suoi cari, ma soprattutto che torni a casa.