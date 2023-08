Angelo Aliquò direttore generale dell'Irccs Lazzaro Spallanzani. Lascia dunque la guida dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone. La nomina è stata ufficializzata ieri attraverso un decreto del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Precisamente il numero T00150 del primo agosto 2023. L'oggetto del provvedimento è il seguente: variazione della sede di assegnazione del direttore generale Angelo Aliquò, in applicazione dell'articolo 1 comma 4 del contratto di prestazione d'opera intellettuale firmato in data 3 giugno 2022.

Si legge nel decreto: «Preso atto delle dimissioni rassegnate dal dottor Francesco Vaia dalla carica di direttore generale dell'Irccs Lazzaro Spallanzani in data 19 luglio 2023. Valutato, in considerazione dell'esperienza professionale del dottor Angelo Aliquò maturata anche nell'ambito degli istituti di ricerca, ricovero e cura, di individuare lo stesso quale soggetto idoneo a ricoprire la carica di direttore generale dell'Irccs Lazzaro Spallanzani. Ritenuto pertanto, per quanto sopra indicato e ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del contratto di prestazione d'opera intellettuale relativo all'incarico di direttore generale già stipulato dal dottor Angelo Aliquò con la Regione, di modificare - all'esito dell'accettazione da parte dell'interessato - il contratto, già sottoscritto, relativamente alla sede di assegnazione e, conseguentemente, al trattamento economico».

Cinquantacinque anni, di Palermo, laureato in architettura, Angelo Aliquò è arrivato alla guida della sanità ciociara nel giugno 2022. In quattro anni al vertice della Asl di Frosinone si sono alternati altrettanti manager. Stefano Lorusso ha gestito la difficile fase iniziale della pandemia da Covid 19. Poi è subentrata, come facente funzioni, Patrizia Magrini. Quindi la nomina a direttore generale di Pierpaola D'Alessandro, protagonista della gestione dei momenti più complessi dell'emergenza legata alla pandemia.

Poi Angelo Aliquò. Evidente che la Asl di Frosinone avrebbe bisogno di una maggiore stabilità. Mediamente un manager resta un anno al vertice. Adesso ci sarà un periodo nel quale il ruolo verrà esercitato dal facente funzioni. Ma è pure chiaro che a questo punto la Regione Lazio accelererà sulla nomina di un commissario. Esiste una lista di nomi, anche se l'ipotesi che circola maggiormente è quella della dottoressa Sabrina Pulvirenti.