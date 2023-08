Trentenne denunciato dall'ex compagna per atti persecutori e rapina. L'uomo, un trentenne dei Ferentino, è finito così nei guai. Stando alle accuse, in preda alla gelosia, in diverse occasioni avrebbe discusso e perseguitato la donna, anche lei trentenne e residente nella città gigliata.

I fatti

Discussioni continue che avrebbero portato spesso la coppia a lasciarsi. Lei, lo avrebbe perdonato più volte, sperando che il compagno potesse cambiare atteggiamento. Ma così non è stato. Anzi, soprattutto nell'ultimo periodo le discussioni sarebbero state sempre più accese e frequenti. In un episodio, sempre stando alle accuse che vengono contestate all'uomo, al culmine dell'ennesima discussione, durante la quale avrebbe provato a convincere la donna a tornare con lui, le avrebbe preso il telefono cellulare per poi dileguarsi. La trentenne è stata così costretta a denunciarlo per stalking e anche per rapina. Sempre stando alle accuse, il ferentinate stava facendo vivere un incubo all'ex, tempestandola di chiamate, seguendola nei luoghi da lei frequentati. E frequenti, come detto le discussioni, come una delle ultime che lo hanno fatto finire nei guai.

L'accusa a cui deve rispondere è di atti persecutori e rapina. Per la sua difesa, il trentenne, si è rivolto all'avvocato Antonio Ceccani.