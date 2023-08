Incendio in località "Frezza". Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Piedimonte San Germano. Le fiamme hanno interessato circa tre ettari di bosco. Sul posto è giunta la squadra 3A del distaccamento di Cassino, alla quale, nel giro di poco tempo si è aggiunta la squadra Aib (Anti Incendio Boschivo) in servizio oggi e il Dos Vvf (Direttore Operazioni di Spegnimento Vigili del Fuoco) per un totale di dodici unità Vvf e quattro mezzi.

Il Dos di turno ha richiesto oggi l'intervento del Canadair che ha lavorato per oltre un'ora effettuando quattro lanci anche con liquido schiumogeno per domare le fiamme.

Sino all'arrivo del canadair, l'elicottero della Regione Lazio, sempre attivato dal Dos, aveva contribuito alle operazioni di spegnimento con alcuni lanci d'acqua per poi provvedere alle operazioni di bonifica. Sul posto presente anche la protezione civile.