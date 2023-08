Il 16 agosto al reparto tecnologie informatiche carabinieri di Roma verranno effettuate le copie forensi dei cellulari sequestrati a Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, nel carcere di Civitavecchia dal 18 luglio, accusati del delitto di Thomas Bricca. Il 21 marzo scorso, è stato sequestrato l'iPhone di Mattia (risultato poi spento al momento dell'agguato in via Liberio), mentre il cellulare del padre Roberto risultava inutilizzabile. Per tutto questo periodo, i due hanno usato altri dispositivi e gli investigatori cercano ulteriori documentazioni (messaggi, foto, chat) che possano avere rilevanza nell'inchiesta in corso.