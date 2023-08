Nella giornata di oggi il Tribunale del Riesame si pronuncerà sull'istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia, i legali che assistono Mattia e Roberto Toson, accusati di essere gli autori dell'omicidio di Thomas Bricca e rinchiusi nel carcere di Civitavecchia.

I due avvocati puntano sull'assenza di quelle prove schiacchianti che inchioderebbero i due Toson: manca la pistola con la quale è stato commesso il delitto, manca lo scooter T-max utilizzato per l'agguato. Per loro, dunque, la corposa e densa ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Antonello Bracaglia Morante, è solo "indiziaria".

Non solo. Viene contestato anche il presupposto della reiterazione del reato nella misura in cui lo stesso Gip ribadisce, nel provvedimento restrittivo, come lo sfortunatissimo Thomas sia stato vittima di un clamoroso sbaglio di persona, dato che il vero obiettivo era il 20enne di origini marocchine Omar Haoudi. Insomma, se fosse vera la prima circostanza, non potrebbe esserlo la seconda.

Altro aspetto riguarda le testimonianze rese agli inquirenti. Alcune delle quali considerate fallaci dagli stessi avvocati. In particolare, le dichiarazioni dell'ex fidanzata di Mattia, che ha iniziato a ripercorrere le vicende del 30 gennaio scorso nella notte tra l'8 e il 9 marzo scorsi, dopo aver ricevuto un messaggio su Telegram da un utente sconosciuto. Un interlocutore anonimo che la ragazza indica poi nello stesso Mattia Toson.

In quel messaggio, le si chiedeva di controllare cosa ci fosse sotto lo sterzo della sua auto. La giovane, temendo che nell'abitacolo della sua vettura fosse nascosta la pistola usata per uccidere Thomas, chiede un incontro con i carabinieri. Saranno le dichiarazioni di quella notte, corroborate da altre rilasciate il 15 marzo, che inizieranno a "smontare" l'alibi di Mattia.

Insomma, è chiaro che gli avvocati dei Toson intendano dare "battaglia" legale su ogni fronte e sfruttare tutte le possibilità per arrivare alla revoca della misura cautelare.

Le indagini non si fermano

Va detto, nel contempo, che le indagini degli investigatori non si sono bloccate, dopo gli arresti del 18 luglio scorso. Come riferì in sostanza il procuratore Antonio Guerriero, il quadro va completatato con altri elementi.

Uno di questi concerne le due risse che hanno preceduto l'omicidio in via Liberio. Si tratta degli "scontri" del 28 e del 29 gennaio, per i quali sono indagate 14 persone: si tratta dei ragazzi individuati come facenti parte del gruppo dei Toson e del gruppo rivale, composto da giovani alatrensi di origini straniere e da alcuni egiziani, che ruota(va) attorno alla figura del già citato Omar Haoudi.

Nella rissa del 29, come è noto, il fratellastro di Roberto Toson, Francesco Dell'Uomo detto "Budella", venne scaraventato giù da un parapetto: quell'episodio, secondo gli inquirenti, avrebbe innescato il desiderio di vendetta verso Omar culminato nella sparatoria, rivelatasi mortale per il povero Thomas.

Da vagliare anche la posizione e il ruolo di altre persone, che compaiono nella famosa ordinanza del gip. Dunque, come già specificato in passato, il quadro non sembra affatto chiuso, anzi tutt'altro.