Il tam-tam è risuonato sui social in questi giorni per annunciare che domani sera, dalle 18 alle 20, si terrà un sit-in di protesta in piazza Municipio contro i disservizi dell'Acea.

Una manifestazione per la quale gli organizzatori chiamano a raccolta i cittadini che, soprattutto in questo periodo di caldo torrido e soffocante stanno sopportando i disagi di un servizio idrico "a scartamento ridotto".

Dunque, un invito alla mobilitazione per denunciare un problema ricorrente nell'estate ceccanese, ma che pochi giorni fa ha fatto registrare due lunghi "black out" notturni nel centro storico e nella parte alta della città, le cui conseguenze sono ancora al centro delle polemiche. La manifestazione che si terrà sotto il palazzo comunale vuole lanciare un segnale inequivocabile all'azienda, bersagliata da pesanti critiche anche a livello politico.

Non a caso, al sit-in dovrebbero partecipare numerosi rappresentanti dei partiti di sinistra locali come Rifondazione comunista e Unione popolare, che la settimana scorsa avevano diffuso una durissima nota contro la gestione del servizio idrico, definendola «il più grosso scandalo mai conosciuto dalla nostra provincia». Intanto, gli organizzatori auspicano una massiccia partecipazione alla protesta.