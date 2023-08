Un incontro proficuo, anche se non bisogna abbassare la guardia. Questo il commento rilasciato dalla delegazione per il "San Benedetto" che, ieri mattina, si è recata a Roma per il sit-in sotto gli uffici regionali e che, dopo aver atteso per diverse ore sotto il cocente sole capitolino, è stata ricevuta dal direttore sanitario regionale Urbani e, a sorpresa, dal presidente Rocca.

«Il Presidente non era a conoscenza di tali problemi (che intende risolvere immediatamente), così come non sapeva dell'esistenza e del lavoro svolto dal reparto di pediatria», è il contenuto di una nota diffusa dal comitato e da Campoli, sindaco di Fumone.

Ma intanto arriva una notizia importante proprio da parte della Regione e riguardante proprio il servizio di pediatria, che verrà ripristinato: prima per 12 ore al giorno, poi gradualmente tornerà alla piena efficienza. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di cardiologia e chirurgia.

Il sindaco di Fumone, portavoce anche di altri amministratori, ha così commentato: «Ci hanno assicurato che pediatria sarà ripristinata h12 e si lavorerà per portarla h24. Ciò per noi rappresenta un grande supporto per poter effettuare le visite e i controlli ai nostri bambini».

Inoltre: «Aspettiamo l'atto aziendale - proseguono - che verrà votato dalla conferenza dei sindaci. Prendiamo l'impegno di invitare tutti coloro che vorranno collaborare con noi non appena si avranno notizie sull'atto aziendale. Solo così potremo chiedere eventuali modifiche e delle valutazioni anche rispetto a ciò che è stato promesso oggi».

Gli organizzatori hanno infine rivolto un ringraziamento a tutti coloro che si sono voluti aggregare alla forma di protesta, a partire dal consigliere Annarita Pelorossi ("Alatri in comune") e all'ex consigliere Maurizio Maggi.