Allarme processionaria al parco Santa Chiara, scattano le verifiche. E nel pomeriggio di ieri arriva la rassicurazione del sindaco Luca Di Stefano.

«Mi è stato confermato che non c'è alcuna presenza di processionaria nel parco Santa Chiara. A ribadirlo anche l'ispettore ambientale, anche se avevo già avuto nella tarda mattinata (di ieri, ndr) la stessa risposta dalla ditta intervenuta. Questo non è periodo per la processionaria, non ci sono nidi – ha concluso il primo cittadino Di Stefano – Potrebbe essere stato un ragno».

Il sindaco fa riferimento all'episodio avvenuto nella serata di domenica e che nel giro di qualche ora ha scatenato un vero e proprio putiferio sui canali social e non soltanto.

I fatti

Erano da poco passate le 21 quando una ragazza che si trovava nell'ex villa comunale, proprio vicino alle altalene e ai giochi per i bambini, è stata punta da un insetto. I presenti hanno infatti notato sul corpo della giovane in brevissimo tempo un'importante reazione allergica tanto da portare la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Sora. La processionaria, come è noto, può causare con i suoi peli urticanti irritazioni e dermatiti e, nei casi più gravi, addirittura shock anafilattico.

Subito sono stati contattati i vigili urbani. Il comandante della polizia locale ha relazionato quanto accaduto all'ufficio tecnico del comune di Sora. Ieri mattina la notizia, come detto, è iniziata a rimbalzare insistentemente in città, tanto che la preoccupazione è subito salita quando qualcuno ha parlato di processionaria. Tra i genitori che portano i loro figli nel centrale parco la paura è stata tanta.

Dalla casa comunale si sono attivati per avere risposte e per capire se fosse il caso di chiudere l'ex villa comunale e procedere con una bonifica notturna. Non c'è stato bisogno; l'area verde non è stata mai chiusa e i cancelli sono sempre restati aperti. Il sindaco nel pomeriggio di ieri ha avuto rassicurazioni da parte dell'ispettore ambientale che ha contattato dopo essere venuto a conoscenza dell'episodio che ha visto coinvolta la ragazza.