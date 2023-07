Dopo quaranta anni si ritrova una sera a cena la classe quinta elementare dei nati nel 1978 con la propria maestra, nella pizzeria "Luppolo e Farina" a Isola del Liri.

Alessandro C., Bruna, Alessio, Paolo, Michela, Marzia, Andreina, Alessandro T., Sandro, Roberto, Simone, Stefania R., Maria Grazia, Anna, Stefania V., Amanda, Sara e Stefania P., Federica e ovviamente la memorabile maestra Anna D'Orazio. I ragazzi dell'anno 1978 sono nati e cresciuti nella popolosa frazione di Chiaiamari, a Monte San Giovanni Campano, dove hanno frequentato la scuola elementare. Un coro unanime sottolinea quale fortuna hanno avuto nell'avere come insegnante la maestra Anna.

A dimostrazione dell'amore e del forte legame ancora vivo dopo quattro decenni, i ragazzi hanno dedicato una gigantografia con su scritto: «Ci hai insegnato a leggere e a scrivere. Ci hai insegnato a valutare cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ci hai insegnato a sognare e a credere nei nostri sogni. Se esistesse un Premio Nobel come miglior insegnante, siamo sicuri che l'avresti vinto tu. Grazie di vero cuore maestra Anna dai tuoi alunni». Dal canto suo, la maestra Anna, 86 anni, ma dall'aspetto decisamente molto giovanile e tanto attiva sui social, non ha potuto nascondere la sua emozione e commozione.

Durante la serata è stato ricordato con grande affetto il loro compagno Stefano Iafrati, prematuramente scomparso. I ragazzi del 1978, oggi quasi tutti padri e madri di famiglia, nonostante i loro impegni professionali che ognuno nel tempo ha sviluppato e realizzato, (alcuni vivono ormai anche lontano da casa), non hanno esitato in una rovente serata d'estate di ritrovarsi tutti insieme per abbracciare la loro maestra. E visto il successo della serata, hanno deciso di rivedersi a breve per vivere di nuovo queste intense emozioni.