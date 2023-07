Il nuovo anno scolastico inizierà con un'importate novità. L'istituto "Beata Maria De Mattias" di Frosinone, come stabilito nei mesi scorsi, sarà gestito dalla fondazione Bonifacio VIII. A gennaio scorso, le suore Adoratrici del sangue di Cristo, che dirigevano la scuola del quartiere Scalo, ne avevano annunciato la chiusura, ma l'ente è subentrato attraverso un accordo per il passaggio di gestione, permettendo di scongiurare la fine di una storica istituzione scolastica del capoluogo. La fondazione, dunque, cui fa capo l'istituto Bonifacio VIII di Anagni, arricchisce la sua offerta di un'altra realtà d'eccellenza.

Si tratta di due scuole pubbliche paritarie, che coprono tutti i costi con la retta pagata dai genitori. Una retta sociale, per esplicita scelta della dirigenza, inferiore al costo per alunno pagato dallo Stato e dagli altri genitori che si rivolgono alle paritarie. La gestione educativa dell'istituto Bonifacio VIII e della nuova succursale De Mattias è improntata su accoglienza e tolleranza e offre agli studenti un ambiente sereno in cui crescere e apprendere per arrivare a conseguire brillanti risultati.

Il Bonifacio VIII vanta, infatti, gli ottimi risultati dei suoi iscritti per il trascorso anno scolastico. Gli studenti di elementari, medie e licei hanno superato gli esami di lingua inglese Cambridge Esol. Quelli delle classi della scuola media si sono cimentati negli esami Cambridge Education di "Mathematics" ed "English" conseguendo risultati eccellenti. I liceali hanno sostenuto e superato gli esami di lingua inglese Cambridge Esol, conseguendo un livello tra B2 e C1. Inoltre, tutti gli studenti dal secondo al quarto liceo hanno sostenuto gli esami di Cambridge International Education sia Igcse sia A-Levels.

Importanti risultati anche per i diplomati del liceo scientifico internazionale quadriennale. In una classe composta da 19 studenti, 9 hanno conseguito il voto finale di 100 su 100, di cui quattro con lode. E anche quest'anno due studenti, Giuseppe Capri Emanuele e Michela Cecchetti, sono candidati ad "Alfieri del lavoro".

Fiore all'occhiello dell'istituto è lo sportello di orientamento professionale gestito dal professor Arganelli che offre agli studenti la possibilità di prepararsi al meglio per l'università e l'ingresso nel mondo del lavoro. I diplomati di quest'anno sono stati ammessi in realtà di prestigio quali Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Accademia militare, Leiden University College dell'Aia, Campus biomedico, Luiss, Lumsa, La Sapienza e Tor Vergata.

Per motivare allo studio delle lingue, inglese e spagnolo, ed ampliare gli orizzonti degli studenti frequentanti dalla quinta primaria al liceo, l'istituto Bonifacio VIII, inoltre, ha sempre partecipato al programma europeo Erasmus+ con un progetto elaborato da Francesca Arganelli, grazie a una rete di partenariati scolastici europei. Altro progetto riservato agli studenti del secondo liceo scientifico quadriennale internazionale, infine, è il "Welcome to work", il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, realizzato in collaborazione con la Goodwill Southwestern Pennsylvania a Pittsburgh, Usa, per orientare i giovani al mondo del lavoro e per farli sentire protagonisti del loro avvenire.