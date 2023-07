Si ribalta con l'auto, ferito un giovane. L'incidente si è verificato nella notte in località Scrima a Boville Ernica. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il ventenne in ospedale, la squadra 1A dei vigili del fuoco di Frosinone e i carabinieri. Fortunatamente il giovane non ha riportato gravi conseguenze.