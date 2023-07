"Veroli Avventura", una nuova risorsa per Prato di Campoli. Sabato mattina, alla presenza degli amministratori locali, del sindaco Simone Cretaro e del presidente del Consiglio provinciale Gianluca Quadrini, è stato presentato quello che d'ora in poi sarà un punto di riferimento per le attività outdoor nel Basso Lazio. L'area conta quasi 50 passaggi attrezzati, declinati in percorsi con difficoltà crescenti: dal facile all'estremo, dal baby al nero, con sistemi di sicurezza intelligenti e calibrati, realizzati in modo totalmente ecologico e nel rispetto delle alberature da un'azienda leader del settore. la "Top Adventure Park" di San Marino.

«Un parco tra i più grandi del Lazio, nuovo ed efficiente - ha detto il sindaco Cretaro - che permetterà a tante famiglie di passare giornate all'insegna della montagna e nel rispetto dell'ambiente». Un plauso all'opera anche dal presidente Quadrini: «Questo è il parco più grande del Lazio, ricco di attività e postazioni importanti. L'Amministrazione e la città di Veroli sono un punto di riferimento per la Provincia, sia a livello culturale, sia per la valorizzazione del territorio».La tutela ambientale, filo conduttore di tutti gli interventi istituzionali, come ha ricordato anche l'assessore all'Ambiente Emanuele Fiorini: «Una giornata importante non solo per Veroli, ma per tutti coloro che vorranno svolgere attività in chiave sostenibile. Come Amministrazione abbiamo investito molto sul pianoro e continueremo a farlo. Siamo felici di inaugurare questo parco e metterlo a disposizione di tutti: una struttura di qualità che racchiude circa 50 passaggi tra gli alberi, con 10 percorsi contraddistinti da più colorazioni in base al coefficiente di difficoltà. Ci sono poi le casette sull'albero e la parte Jump dedicata ai più piccoli». Un pianoro proiettato sulla via del miglioramento e della fruibilità.

Lo ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Augusto Simonelli: «Su Prato di Campoli gli interventi sono stati molti: la realizzazione dei parcheggi con la conseguente regolazione della viabilità; il restauro della strada che conduce a Susanna; il recupero dei pozzi, il rifacimento del manto stradale e ora il Parco Avventura». L'ingresso al "Parco Avventura" sarà possibile solo su prenotazione sul portale www.i-ticket.it (è sufficiente scrivere "Prato di Campoli" nella ricerca). Il parco sarà aperto tutti i giorni, con orario dalle 9 alle 20.